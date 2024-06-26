وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو

وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو

باكو، 27 يونيو (أذرتاج)

زار وفد من الوزراء وكبار المسؤولين في وزارت الشؤون الاجتماعية والتضامن والأسرة بعدد من الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الأربعاء (26 يونيو 2024)، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر المنظمة في الرباط حاليا.

وخلال استقباله الوفد أبرز الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، أن المعرض والمتحف ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، وهو النسخة الأولى من معارض السيرة النبوية خارج المملكة العربية السعودية، ويشهد منذ افتتاحه أمام الجمهور العام في نوفمبر 2022 إقبالا منقطع النظير من جميع فئات الشعب المغربي وزوار المملكة.

واصطحب الدكتور بنعرفة الوفد، الذي يزور الرباط للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، في جولة داخل أروقة المعرض والمتحف، الذي يعتمد أحدث وسائل العرض التقنية، جنبا إلى جنب مع العرض التقليدي في القسم الخاص بصلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف.

وقد أشاد أعضاء الوفد بالصرح العلمي الكبير الذي تحتضنه الإيسيسكو، منوهين بجهود المنظمة في نشر المعرفة حول حياة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.

وعقب الزيارة، عقد نائب المدير العام للإيسيسكو اجتماعا مع السيدة بهار مرادوفا، رئيسة لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والأطفال في جمهورية أذربيجان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وأذربيجان في المجالات الإنسانية وبناء قدرات المرأة والشباب، خصوصا في ظل الاحتفاء بمدينة شوشا عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2024، وفي إطار العلاقات العميقة بين الإيسيسكو بالجهات وأذربيجان.

ومن جانبها، أشادت السيدة بهار مرادوفا، بجهود الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، مؤكدة حرص أذربيجان على تطوير التعاون مع المنظمة.

 

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