بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا

باكو، 28 يونيو، (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي في مدينة تبليسي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير العلاقات بين الهيأتين المختلفة والبرلمانين للبلدين.

وذكر أن البرلمانات تلعب دورا هاما في توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية لها دور خاص في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.