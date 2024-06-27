جيهون بيراموف: ستبلغنا أنباء إيجابية عن اتفاق سلام قريبا

باكو، 28 يونيو، (اذرتاج)

يجري العمل على اتفاق السلام الدائم الذي سيوقع مع أرمينيا. وقبل أيام قليلة، قدمت أذربيجان المسودة الأخيرة لاتفاقية السلام إلى أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره الجورجي إيليا دارتشياشفيلي في تبليسي أمس.

وأضاف الوزير الاذربيجاني ان دستور أرمينيا لا يزال يحتوي على بند يتضمن مزاعم إقليمية على أذربيجان. وهذه واحدة من أكبر العقبات التي تعترض السلام. ونتوقع أن تتخذ أرمينيا خطوات كافية في هذا الاتجاه.

وأكد الوزير: "لقد تم إحراز تقدم إيجابي نحو التوقيع على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وان الاتصالات بين لجنتي ترسيم الحدود (لكلا البلدين) مستمرة أيضا وستبلغنا قريبا أنباء إيجابية".