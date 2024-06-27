زلزال بقوة 5 درجات في محافظة ليريك

باكو، 28 يونيو، (اذرتاج)

وقع زلزال في محافظة ليريك على بعد 27 كم شرق محطة ليريك لرصد الزلازل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 5 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 18 كم.

وشعر الزلزال حتى 3 درجات.