العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها

باكو، 28 يونيو، (اذرتاج)

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى مدينة لاتشين الجارية إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين من المجمع السكني الواقع في الأراضي المختلفة للجمهورية وتضم القافلة هذه المرة 21 عائلة مكونة من 65 شخصا.

وستسكن العائلات العائدة في منازل بمدينة لاتشين بنيت من جديد على أساس توجيه رئيس الدولة.

وبذلك بلغ عدد العائلات العائدة إلى مدينة لاتشين 534 عائلة تتضمن 1971 مواطن.