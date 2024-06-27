وصول سفينتي الأسطول الروسي في بحر الخزر إلى باكو في زيارة ودية

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

وصلت اليوم سفينة المدفعية الصغيرة "فولجودونسك" والسفينة الحربية الهيدروغرافية "أناتولي جوجفين" التابعتان لأسطول بحر الخزر التابع للبحرية الروسية إلى باكو في زيارة ودية غير رسمية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي البحرية الأذربيجانية استقبلوا طاقم السفينتين الروسيتين.

وفي إطار الرحلة، سيتم تنظيم جولة تفقدية إلى باكو لطاقم السفينة للتعرف على المعالم الثقافية والتاريخية، كما ستعقد منافسة رياضية ودية للبحارة العسكريين.

وتستمر الزيارة الودية غير الرسمية حتى 30 يونيو الجاري.