وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني يستقبل نظيره التشادي

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

استقبل وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد غايبوف اليوم نظيره التشادي أباكار جيرماه أومي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان الوزير فريد غايبوف قدم للضيف معلومات عن الأعمال المنجزة والنجاحات في مجال سياسة الشباب والرياضة. وشكر الضيف على الترحيب الحار. وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال سياسة الشباب والرياضة.

كما شاركت في اللقاء نائبة وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني ماريانا فاسيليفا ورئيسة قطاع العلاقات الدولية بالوزارة ظريفة ذولفجاروفا ومسؤول وزارة الشباب والرياضة التشادية ميدي كيزي تيل.