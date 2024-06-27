عقد اجتماع بين الخبراء العسكريين من أذربيجان وصربيا

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

وفقا لخطة التعاون الثنائي بين وزارتي دفاع أذربيجان وصربيا، عُقد في إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع اجتماع للخبراء العسكريين من البلدين حول موضوع "التدريب القتالي للقوات البرية والخبرات المكتسبة".

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الضيوف الصرب حصلوا على معلومات مفصلة حول تنظيم التدريب القتالي والأنشطة الأخرى في القوات البرية للجيش الأذربيجاني.

وجرت خلال اللقاء مناقشات موسعة بعد تقديم إحاطات من قبل المسؤولين والخبراء حول التدريب القتالي للقوات البرية في كلا البلدين.

كما تم الرد على الأسئلة ذات الاهتمام المشترك.