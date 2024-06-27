إلغاء الازدواج الضريبي بين أذربيجان وقيرغيزستان

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

سيتم إلغاء الازدواج الضريبي بين جمهوريتي أذربيجان وقيرغيزستان فيما يتعلق بضرائب الدخل وسيتم منع التهرب الضريبي.

أفادت أذرتاج أنه تم إدراج مشروع قانون حول "الاتفاقية المبرمة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان بشأن الغاء الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل" في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المنعقد في 28 يونيو.

تم توقيع الاتفاقية في 24 أبريل 2024 في باكو.

وبعد المناقشات، تم التصديق على مشروع القانون بالتصويت.