وزير الاقتصاد: انشاء ظروف جيدة لرواد الأعمال في أذربيجان

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

"في الوقت الحالي يجري تهيئة الظروف الجيدة الملائمة لرواد الأعمال للقيام بأعمالهم التجارية في أذربيجان".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في مؤتمر "فرص جديدة لرواد الأعمال: دعونا نبني قراباغ معا" المنعقد اليوم في مدينة شوشا.

وأضاف الوزير ان الهياكل التابعة لوزارة الاقتصاد توفر لرواد الأعمال الوصول بسهولة إلى التمويل.

ويذكر أن وقوع المناطق الصناعية عند تقاطعات الطرق والسكك الحديدية سيسهل بشكل كبير نقل البضائع.