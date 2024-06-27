الوزير: مجمع أغدام الصناعي يحتل المرتبة الثانية على مستوى الدولة من حيث عدد الشركات المقيمة فيه

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

يعد مجمع أغدام الصناعي مجمعا صناعيا ثانيا في البلاد بعد مجمع سومقايت الصناعي الكيميائي من حيث عدد الشركات المقيمة فيه.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في مؤتمر "فرص جديدة لرواد الأعمال: دعونا نبني قراباغ معا" المنعقد اليوم في مدينة شوشا.

وأشار الوزير إلى أن "الهدف هو إعادة ترميم وإعمار قراباغ. فمعظم فرص العمل التي تم إنشاؤها في المناطق المحررة من الاحتلال تنتمي إلى القطاع الخاص".