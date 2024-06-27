إلتشين يوسوبوف: بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره

باكو، 28 يونيو، (أذرتاج)

بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره وتم توفير فرص عمل لـ350 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الممثل الخاص للرئيس في مدينة خانكندي ومحافظتي أغدره وخوجالي ألتشين يوسوبوف في مؤتمر "فرص جديدة لرواد الأعمال: دعونا نبني قراباغ معا" المنعقد اليوم في مدينة شوشا.

وقال إنه من المخطط زيادة عدد هذه المنشآت إلى 80 خلال العام الحالي. هناك فرص واسعة في مجالات التجارة والسياحة وصناعة الأغذية وتربية الأسماك والزراعة وغيرها.