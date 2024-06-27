أذربيجان تحل البرلمان وتعلن اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

أصدر الرئيس إلهام علييف مرسوما حول حل البرلمان وإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. بناء المرسوم، ستجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في الأول من سبتمبر عام 2024.