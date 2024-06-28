الرئيس إلهام علييف يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واورواسيا

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا وأوروآسيا جيمس او براين في 28 يونيو.

أفادت أذرتاج ان جيمس اوبراين استذكر بامتنان بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والرئيس الأذربيجاني مؤخرا والمناقشات الجارية في هذا الإطار. أكد ان الولايات المتحدة الامريكية ملتزمة لتقديم اجندة السلام الإقليمي ومستعدة لدعم هذه العملية. وأشار الى ضرورة التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية في المجالات المختلفة ومسائل تطوير العلاقات على المستوى الاستراتيجي. نوقشت في هذا السياق التعاون الإقليمي والممر الأوسط والمسائل الأخرى.

واستذكر الرئيس إلهام علييف بمكالمته الهاتفية مع انتوني بلينكن وقال انهما ناقشا خلالها جوانب واسعة من العلاقات.

تم التأكيد أن التعاون الناجح بين البلدين في المجالات المختلفة أقيم منذ الأيام الأولى من استقلال بلادنا.

وأشير خلال الحديث الى دور أذربيجان في أمن الطاقة الأوروبي والتعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية في مجال الطاقة والمشاورات المثمرة والمفيدة لوفود البلدين في اطار كوب. تم التشديد على استعداد الولايات المتحدة الامريكية لاستمرار دعمها لإنجاح كوب29.