باكو تستضيف منتدى الاستثمارات في العام القادم

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

سيقام منتدى الاستثمار في باكو في ابريل عام 2025، بحضور ممثلي البلدان الخارجية والخبراء المحليين.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس اتحاد أصحاب المشاريع الاذربيجاني محمد موسايف في مؤتمر في موضوع "فرص جديدة لأصحاب المشاريع: لنبني قراباغ معا"، انعقد اليوم في شوشا.

وأضاف ان المنتدى سيشهد مناقشات حول تصدير منتجات أذربيجان وقراباغ الى البلدان الإسلامية.