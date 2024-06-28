أذربيجان وقيرغزستان تنشئان صندوق التنمية المشترك

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

صادق المجلس الوطني الاذربيجاني اليوم على مشروع قانون بشأن "الاتفاقية الإضافية حول تعديلات على اتفاقية انشاء صندوق التنمية الاذربيجاني القيرغيزي المشتركة، الموقعة بين حكومة جمهورية أذربيجان ومجلس وزراء جمهورية قيرغزستان".

تم التوقيع على الوثيقة في مدينة باكو في 24 ابريل عام 2024.