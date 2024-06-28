أذربيجان مدعوة للمشاركة في قمة وزراء خارجية الناتو في واشنطن

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

أذربيجان مدعوة للمشاركة في قمة على مستوى وزراء خارجية الناتو في واشنطن.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله جيمس اوبراين مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واوروآسيا في تصريحه للصحفيين في 28 يونيو.

قال اوبراين ان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ينظم هذا الحدث لجميع البلدان الشريكة لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك، أذربيجان وأرمينيا. ننتظر مشاركة كلا البلدين في هذا الحدث. سيكون هذا لقاء على مستوى وزراء الخارجية. ستشارك في الحدث حوالي 30 بلدا شريكا.