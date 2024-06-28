أذربيجان والمجر تبحثان آفاق تطوير التعاون العسكري بينهما

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع الهنغاري كريستوف سزالاي بوبروفنيجسكي وزيرَ الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الذي يقوم بزيارة رسمية الى المجر في 28 يونيو.

تناول اللقاء مسائل تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان والمجر وتم التأكيد على أهمية مثل هذه الزيارات لتوسيع العلاقات في مجالات التعليم العسكري والمجالات العسكرية والعسكرية الفنية. كما اجري تبادل الآراء المفصل حول آفاق تطوير التعاون العسكري المشترك والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.