إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

قال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية انه من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند حتى نهاية السنة.

أفادت أذرتاج ان حسينوف قال في مؤتمر "فرص جديدة لاصحاب المشاريع: نبني قراباغ معا" في شوشا.

قال ان قرية خوجاوند تشهد حاليا تنفيذ اعمال إعادة البناء والإعمار حاليا.