بحث التعاون مع شركة مولدوفية

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

في لقاء جمع وزير الاقتصاد ميكائل جباروف مع المدير التنفيذي العام لشركة Purcari Wineries المولدافية فيكتور بوستان، نوقشت مسائل الإمكانيات الاقتصادية للأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وتنظيم عمل مصنع النبيذ فيها.

تم التأكيد ان العلاقات بين أذربيجان ومولدوفا تشهد تتطور ويتوسع الأجندة الاقتصادية. واشير الى وجود إمكانيات الشراكة مع مولدوفا في العديد من مجالات الاقتصاد وكذلك المجال الزراعي ولفت الى إمكانية مشاركة شركات مولدوفية في مشاريع اعمال في الأراضي المحررة من الاحتلال.

واجرى الطرفان تبادل الآراء حول الظروف المهيأة للأعمال في الأراضي المحررة وفرص التعاون وامكانيات تنظيم عمل مصنع النبيذ فيها.