مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

من المخطط عودة النازحين الى بيوتهم في مدينة جبرائل وعدة قراها في هذا العام.

أفادت أذرتاج ان هذا أعلنه واحد حاجييف الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في محافظات جبرائل وقوبادلي وزنكيلان في كلمة ألقاها في مؤتمر "فرص جديدة لأصحاب المشاريع: نبني قراباغ معا" في شوشا.

أضاف ان اعمال انشاء وإعادة إعمار مناطق سكنية جديدة في محافظتي زنكيلان وقوبادلي مستمرة ويخطط عودة النازحين الى بيوتهم في هذه الأراضي أيضا. عند عودة السكان الى أراضيهم تنشأ فيها فرص جديدة للاعمال.