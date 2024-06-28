أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

تخطط الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمار (أذبرومو) في تنظيم فعاليات عديدة، ومعارض تجارية في الولايات المتحدة المكسيكية في النصف الثاني لهذا العام.

يمكن أصحاب المشاريع الاذربيجانيون الراغبون في المشاركة، الاتصال عبر البريد التالي او رقم الهاتف التالي:

E-mail: [email protected]

هاتف (+994 12) 598-01-47