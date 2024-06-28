بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والمجر

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

استقبل نائب رئيس الجمعية الوطنية المجرية تشابا هيندي وزيرَ الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف على هامش زيارته الرسمية الى هذا البلد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان الطرفين اشادا في اللقاء بدور قائدي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون العسكري بنجاح كما كان في كافة المجالات.

وأجرى الطرفان تبادل الآراء حول سبل تطوير التعاون بين البلدين.