رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى باكو

باكو، 29 يونيو، (أذرتاج)

وصل رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) أركادي دفوركوفيتش إلى باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس المؤسسة العليا للشطرنج شارك اليوم في حفل افتتاح مهرجان باكو الدولي للشطرنج "Baku Open 2024".

وبدأ حفل الافتتاح المنعقد في قصر باكو الرياضي في الساعة 14:30.

يذكر أن 328 لاعب شطرنج من 12 دولة يشاركون في البطولة الدولية.