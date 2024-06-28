انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

أقيم في بودغوريتسا عاصمة مونتنغرو ملتقى اعمال أذربيجان ومونتنغرو في إطار الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين، ذلك برعاية الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمار (أذبرومو) وغرفة اقتصاد مونتنغرو ووكالة مونتنغرو للاستثمار.

أفادت أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الملتقى حضره مسئولون رسميون من كلا البلدين وممثلو الشركات العاملة في مجالات السياحة والبناء والصناعة والغذاء والمشروبات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أشار وزير العمل والحماية الاجتماعية الاذربيجاني ساحل بابايف في كلمة ألقاها في الملتقى الى استمرار تطور العلاقات في روح الصداقة والتعاون بين البلدين واهمية الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى والحوار السياسي المستمر من حيث تطوير العلاقات. وقال الوزير ان أذربيجان أحد مستثمرين رئيسيين في مونتنغرو مؤكدا على وجود إمكانيات كبيرة للتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة للبلدين.

ولفت نائب رئيس وزراء مونتنغرو في السياسة الاقتصادية ووزير التنمية الاقتصادية نئك جيلوساي الى ان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من الأهداف الرئيسية. واشير الى دور ملتقيات الاعمال المقامة في هذا الصدد. وأشاد نائب رئيس الوزراء بآفاق تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة.

قدم ممثلو أذبرومو وغرفة مونتنغرو للاقتصاد ووكالة مونتنغرو للاستثمار في ملتقى الاعمال عروضا حول المشاريع الواعدة المنفذة وكذلك بيئة الاستثمارات في كلا البلدين.

واصل الملتقى اعماله في لقاءات "بي تو بي".