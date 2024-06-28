وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

أقيم في بودغوريتسا عاصمة مونتنغرو ملتقى اعمال أذربيجان ومونتنغرو في إطار الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين، ذلك برعاية الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمار (أذبرومو) وغرفة اقتصاد مونتنغرو ووكالة مونتنغرو للاستثمار.

أفادت أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الملتقى حضره مسئولون رسميون من كلا البلدين وممثلو الشركات العاملة في مجالات السياحة والبناء والصناعة والغذاء والمشروبات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أشار وزير العمل والحماية الاجتماعية الاذربيجاني ساحل بابايف في كلمة ألقاها في الملتقى الى استمرار تطور العلاقات في روح الصداقة والتعاون بين البلدين واهمية الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى والحوار السياسي المستمر من حيث تطوير العلاقات. وقال الوزير ان أذربيجان أحد مستثمرين رئيسيين في مونتنغرو مؤكدا على وجود إمكانيات كبيرة للتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة للبلدين.

ولفت نائب رئيس وزراء مونتنغرو في السياسة الاقتصادية ووزير التنمية الاقتصادية نئك جيلوساي الى ان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من الأهداف الرئيسية. واشير الى دور ملتقيات الاعمال المقامة في هذا الصدد. وأشاد نائب رئيس الوزراء بآفاق تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة.

قدم ممثلو أذبرومو وغرفة مونتنغرو للاقتصاد ووكالة مونتنغرو للاستثمار في ملتقى الاعمال عروضا حول المشاريع الواعدة المنفذة وكذلك بيئة الاستثمارات في كلا البلدين.

واصل الملتقى اعماله في لقاءات "بي تو بي".

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك
  • ٢٩.٠٦.٢٠٢٤ [١٤:١٦]

أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك

مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام
  • ٢٩.٠٦.٢٠٢٤ [١٢:٥‎٩]

مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام

بحث التعاون مع شركة مولدوفية
  • ٢٩.٠٦.٢٠٢٤ [١٢:٣٩]

بحث التعاون مع شركة مولدوفية

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
  • ٢٩.٠٦.٢٠٢٤ [١١:١٩]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
  • ٢٩.٠٦.٢٠٢٤ [١١:١٥‎]

تغير أسعار النفط في البورصات الدولية

إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة
  • ٢٨.٠٦.٢٠٢٤ [٢٠:١٩]

إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة

باكو تستضيف منتدى الاستثمارات في العام القادم
  • ٢٨.٠٦.٢٠٢٤ [١٨:٤٤]

باكو تستضيف منتدى الاستثمارات في العام القادم

إلتشين يوسوبوف: بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره
  • ٢٨.٠٦.٢٠٢٤ [١٤:٥‎٥‎]

إلتشين يوسوبوف: بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره

وزير الاقتصاد: انشاء ظروف جيدة لرواد الأعمال في أذربيجان
  • ٢٨.٠٦.٢٠٢٤ [١٤:٥‎٢]

وزير الاقتصاد: انشاء ظروف جيدة لرواد الأعمال في أذربيجان

انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو

  • [17:22]

رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى باكو

  • [16:08]

الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره

  • [16:00]

بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والمجر

  • [15:25]

أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك

  • [14:16]

مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام

  • [12:59]

بحث التعاون مع شركة مولدوفية

  • [12:39]

الولايات المتحدة تطلب من قطر التوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله

  • [11:36]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [11:19]

تغير أسعار النفط في البورصات الدولية

  • [11:15]

إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة

  • 28.06.2024 [20:19]

أذربيجان والمجر تبحثان آفاق تطوير التعاون العسكري بينهما

  • 28.06.2024 [20:12]

أذربيجان مدعوة للمشاركة في قمة وزراء خارجية الناتو في واشنطن

  • 28.06.2024 [20:03]

أذربيجان وقيرغزستان تنشئان صندوق التنمية المشترك

  • 28.06.2024 [19:31]

المدير العام للإيسيسكو يلتقي رئيسة مؤسسة الثقافة والتراث التركي

  • 28.06.2024 [19:30]

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يزور أذربيجان للمشاركة في كوب29

  • 28.06.2024 [19:19]

14 منطقة في السودان تواجه كارثة جوع غير مسبوقة

  • 28.06.2024 [19:03]

باكو تستضيف منتدى الاستثمارات في العام القادم

  • 28.06.2024 [18:44]

بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان.. وزير الثقافة الاذربيجاني يشارك بافتتاح مهرجان المقام الموسيقي في زامين

  • 28.06.2024 [18:03]

الرئيس إلهام علييف يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واورواسيا

  • 28.06.2024 [16:02]

أذربيجان تحل البرلمان وتعلن اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر

  • 28.06.2024 [15:37]

إلتشين يوسوبوف: بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره

  • 28.06.2024 [14:55]

الوزير: مجمع أغدام الصناعي يحتل المرتبة الثانية على مستوى الدولة من حيث عدد الشركات المقيمة فيه

  • 28.06.2024 [14:52]

وزير الاقتصاد: انشاء ظروف جيدة لرواد الأعمال في أذربيجان

  • 28.06.2024 [14:52]

إلغاء الازدواج الضريبي بين أذربيجان وقيرغيزستان

  • 28.06.2024 [14:51]

عقد اجتماع بين الخبراء العسكريين من أذربيجان وصربيا

  • 28.06.2024 [14:50]

وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني يستقبل نظيره التشادي

  • 28.06.2024 [14:50]

وصول سفينتي الأسطول الروسي في بحر الخزر إلى باكو في زيارة ودية

  • 28.06.2024 [11:16]

العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 28.06.2024 [11:04]

زلزال بقوة 5 درجات في محافظة ليريك

  • 28.06.2024 [11:02]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 89 دولار

  • 28.06.2024 [10:59]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 28.06.2024 [10:50]

جيهون بيراموف: ستبلغنا أنباء إيجابية عن اتفاق سلام قريبا

  • 28.06.2024 [09:58]

بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا

  • 28.06.2024 [09:49]

وزير كازاخستان: يمكن اكتشاف مناجم جديدة بقيمة 46 تريليون دولار في بلاده

  • 27.06.2024 [20:37]

وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو

  • 27.06.2024 [20:12]

رئيس السكك الحديد الأذربيجانية يبحث مع نظيريه الاوزبكي والطاجكي جلب احجام جديدة من الشحن الى الممر الأوسط

  • 27.06.2024 [19:34]

الناقلون الاذربيجانيون يحضرون الشحن مباشرة، لأول مرة من الصين بالشاحنات

  • 27.06.2024 [19:16]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وكيلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

  • 27.06.2024 [18:50]

وزير الخارجية الاذربيجاني يزور تمثال الزعيم الوطني في تبليسي

  • 27.06.2024 [16:04]

الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البنك الآسيوي للتنمية (محدث)

  • 27.06.2024 [15:52]

اختتام منتدى الإيسيسكو الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في باكو

  • 27.06.2024 [15:23]

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "التضامن لأجل العالم الأخضر: من النفايات إلى القيمة من أجل مستقبل مستدام" في باكو

  • 27.06.2024 [12:28]

الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا يعقد في تبليسي

  • 27.06.2024 [12:13]

وزير الخارجية الاذربيجاني يتوجه الى جورجيا في زيارة رسمية

  • 27.06.2024 [11:17]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 27.06.2024 [10:59]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 27.06.2024 [10:55]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له

  • 26.06.2024 [22:19]

المدير العام للإيسيسكو يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من وزراء الشباب والرياضة

  • 26.06.2024 [21:35]

بحضور الرئيس إلهام علييف... أذربيجان تتسلم طائرة نقل عسكرية إيطالية الصنع من نوع C-27J Spartan

  • 26.06.2024 [21:33]

وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان الاوضاع الإقليمية

  • 26.06.2024 [00:16]

اختتام الحفل الافتتاحي للمنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في شوشا

  • 25.06.2024 [23:59]

بحث الوضع الحالي للتعاون القنصلي بين أذربيجان وروسيا وآفاق تطويره

  • 25.06.2024 [23:49]

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي

  • 25.06.2024 [23:47]

توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار وشركة VNG الألمانية

  • 25.06.2024 [23:44]

المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني في شوشا

  • 25.06.2024 [23:22]

اجتماع بين وزير الطوارئ الأذربيجاني وقائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية

  • 25.06.2024 [17:11]

فريد قايبوف: مشاركة الشباب في المشاريع الكبيرة مهمة

  • 25.06.2024 [16:49]

المدير العام للإيسيسكو: سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع الشراكة مع أذربيجان

  • 25.06.2024 [14:44]

الاعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وأذربيجان يدخل حيز التنفيذ

  • 25.06.2024 [13:06]

استمرار منتدى التعاون للمنظمات غير الحكومية الأذربيجانية في زنكيلان

  • 25.06.2024 [11:03]

ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني

  • 25.06.2024 [10:50]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 25.06.2024 [10:48]

بمقر الإيسيسكو.. إطلاق كتاب اليونسكو حول إرث اللغة العربية الثقافي على طرق الحرير

  • 24.06.2024 [17:42]

89 دولة تؤكد مشاركتها في الدورة الخامسة لمهرجان الألعاب العالمي للشعوب الرحل في كازاخستان

  • 24.06.2024 [17:39]

نائب رئيس الوزراء: كازاخستان تساهم في تطوير الممر الأوسط

  • 24.06.2024 [16:43]

تمديد مدة نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان

  • 24.06.2024 [16:04]

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على بعض وسائل إعلام روسية

  • 24.06.2024 [16:04]

توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع "ECOLEAD" في خانكندي

  • 24.06.2024 [15:32]

تطهير مساحة 946 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الشهر الماضي

  • 24.06.2024 [14:24]

مناقشة تداعيات تغير المناخ في الامن في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي

  • 24.06.2024 [13:05]

قتلى وجرحى اثر احتراق مصنع في كوريا الجنوبية

  • 24.06.2024 [12:18]

إبداع الشاعرة الأذربيجانية "مهستي كنجوي" على البوابة الأدبية الإيطالية

  • 24.06.2024 [12:04]

الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس روسيا وقيادة داغستان

  • 24.06.2024 [12:02]

داغستان الروسية تعلن حدادا لمدة 3 أيام

  • 24.06.2024 [11:03]

مؤتمر علمي عملي يعقد في خانكندي

  • 24.06.2024 [10:49]

هجوم إرهابي في داغستان يسفر عن قتلى من المدنيين وقوى الأمن

  • 24.06.2024 [10:43]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 24.06.2024 [10:40]

قوات أرمينيا تعيد استهداف مواقع جيش أذربيجان في كلبجر

  • 22.06.2024 [18:39]

حريق اندلع في مبنى كثيرة الطوابق في أستانا

  • 22.06.2024 [17:09]

نفطجي باكو لم يمدد عقد لاعب المنتخب

  • 22.06.2024 [17:02]

رياضية التجديف الوطنية تحصد الذهبية في بطولة أوروبا

  • 22.06.2024 [16:36]

زلزال يضرب بحر الخزر

  • 22.06.2024 [13:26]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان جذابة لأولئك الذين يستثمرون في الوقود الأحفوري وكذلك في مصادر الطاقة المتجددة

  • 22.06.2024 [12:43]

الرئيس الأذربيجاني: يجب تقديم نهج واع للغاية بشأن استخدام مصادر الطاقة المتجددة

  • 22.06.2024 [12:25]

قناة "يورونيوز" تبث مقابلة مع الرئيس إلهام علييف

  • 22.06.2024 [12:13]

العثور على الاسلحة والذخائر في مدينة خانكندي

  • 22.06.2024 [11:04]

القوات المسلحة لأرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجر

  • 22.06.2024 [10:59]

سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 88 دولارا

  • 22.06.2024 [10:51]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 22.06.2024 [10:49]

كازاخستان والصين توسعان تطوير ممر النقل الدولي العابر بحر الخزر

  • 21.06.2024 [18:53]

أذربيجان وإيران وروسيا تبحث توسيع التعاون في مجال النقل البري

  • 21.06.2024 [18:01]

الصحة العالمية : 195 ألف إصابة بالكوليرا عبر العالم حتى مايو 2024

  • 21.06.2024 [17:33]

سوكار تبدأ بتوريد الغاز الطبيعي للعملاء الصناعيين في بلغاريا

  • 21.06.2024 [16:48]

إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا إلى جلسة توبيخ

  • 21.06.2024 [16:34]

السفير الروسي: روسيا مهتم بإحلال السلام والتنمية في جنوب القوقاز

  • 21.06.2024 [16:31]

أرمينيا تعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين

  • 21.06.2024 [16:28]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يفتتحان مبنى جديدا لمعهد علم النبات في باكو ويتفقدان الاعمال المنفذة في حديقة النباتات

  • 21.06.2024 [16:08]

مقتل احد افراد طاقم "أناما" واصابة آخرين إثر انفجار ذخيرة أرمينية في جبرائيل

  • 21.06.2024 [15:31]

رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: مساهمات مزعومة فرنسية وهندية في المنطقة لا تخدم السلام ولا الأمن

  • 21.06.2024 [15:28]