أذربيجان تعلن بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة رسميا

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

عقدت اللجنة المركزية للانتخابات جلستها تحت رئاسة مظاهر بناهوف في 29 يونيو.

أفادت أذرتاج ان رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بناهوف أطلع في البداية أعضاء اللجنة على المرسوم الرئاسي عن حل المجلس الوطني الاذربيجاني وتحديد يوم إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقال ان الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجرى في 1 سبتمبر عام 2024 بناء على المرسوم الرئاسي.

ستنطلق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة قبل 23 يوما من موعد التصويت أي في التاسع من أغسطس وستتوقف قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع. أي في الساعة الثامنة صباح 31 أغسطس.

سيتم تسجيل المراقبين في الدوائر الانتخابية حتى 27 أغسطس.

ستبدأ تقديم الوثائق الانتخابية الضرورية لتسجيل المرشح الى لجان الدوائر الانتخابية من 13 يوليو وسيتوقف في الساعة السادسة مساء 2 أغسطس.