الحملة الدعائية في الانتخابات التشريعية المبكرة تبدأ في 9 أغسطس

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

سيستمر تقديم أوراق خروج من التسجيل للاقتراع حتى 29 أغسطس. كما تعلمون ان هذه العملية ستتوقف قبل 3 أيام من موعد الاقتراع.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها الناطقة باسم اللجنة المركزية للانتخابات عارفه مختاروفا في جلسة للجنة في 29 يونيو.

قالت ان إصدار لوائح المرشحين المسجلين في الدوائر الانتخابية سيستمر حتى 12 أغسطس.

ستنطلق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة قبل 23 يوما من موعد التصويت أي في التاسع من أغسطس وستتوقف قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع. أي في الساعة الثامنة صباح 31 أغسطس.