اللجنتان الأذربيجانية والارمينية لترسيم الحدود بين الدولتين تستكملان العمل على مشروع نظام أساسي "حول النشاط المشترك بينهما"

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

بناء على الاتفاقات، تستكمل لجنة الدولة الأذربيجانية لترسيم الحدود مع جمهورية أرمينيا ولجنة أرمينيا المعنية بشئون ترسيم الحدود مع جمهورية أذربيجان وأمن الحدود، العمل على مشروع نظام أساسي حول النشاط المشترك بينهما.

قامت اللجنتان بتبادل مشروعي النظام الأساسي بشكل عملي واجريتا العديد من المناقشات. تستمر المحادثات في جو بناء. ويخطط انجاز العمل وشيكا.