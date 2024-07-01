شركات أذربيجانية تشارك في المنتدى الأول للنقل والتجارة والتصدير "الشمال والجنوب" في كازاخستان

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

ستنظم وزارة النقل الكازاخستانية المنتدى الأول للنقل والتجارة والتصدير "الشمال والجنوب" في مدينة اكطاو من 19 الى 20 يوليو، برعاية نائب رئيس الوزراء سيريك جومانغارين.

أفادت أذرتاج ان المنتدى سيحضره ممثلو الهيئات الحكومية ودوائر الاعمال وادارات السكك الحديد والمنتجون والمصدرون وشركات النقل والخدمات اللوجستية وشركات من أذربيجان وأفغانستان وبيلاروس ودولة الامارات العربية المتحدة وأرمينيا والهند وايران وسلطنة عمان وباكستان وروسيا وسوريا وتركمانستان.

سيلعب المنتدى منصة لمناقشة المسائل الملحة المتعلقة بتطوير السكك الحديد والطرق البرية وكذلك الموانئ. سيركز على مناقشة تطوير إمكانيات تصدير المنتجات الزراعية.