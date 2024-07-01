وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الفليبيني الجديد

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير هينري بينسورتو سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الفلبين في الأول من يوليو.

أفادت أذرتاج ان الرئيس اجتمع مع السفير.

نقل السفير بينسورتو الى الرئيس الاذربيجاني تحيات رئيس بلاده فيرديناند روموالديز ماركوس.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات وطلب من السفير نقل تحياته الى نظيره أيضا.

تحدث الرئيس إلهام علييف عن تطور العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، وتناول في حديثه التعاون في اطار المنظمات الدولية وكذلك في مجال السياحة والاستثمارات والتواصل بين المجتمعين، مشيرا الى أهمية زيارات الوفود الحكومية.

وأشاد السفير برئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز ومشيرا الى ان أذربيجان تركت تراثا كبيرا في هذا المجال واتخذت خطوات جادة في التطور المؤسسي لهذه المنظمة.

نقل بينسورتو تحياته بمناسبة استعدادات تنظيم كوب29 في أذربيجان معلنا ان بلاده ستشارك في هذا الحدث الدولي بوفد رفيع المستوى.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التهاني بمناسبة رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز والكلمات الطيبة عن رئاسة البلد كوب29.

وأبدى الرئيس عن امتنانه لدعم الفلبين لنجاح رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز.

وأكد الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان كجزء من الجنوب العالمي ستعمل على تعزيز التضامن بين البلدان و انشاء جسور بينها.

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