العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر الحية في خوجالي المحررة

باكو، 2 يوليو، (اذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان موظفي الشرطة عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة عدد من الخراطيش مختلفة العيار وسلمة الى الجهات ذات الصلة.