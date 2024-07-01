وزير الدفاع الأذربيجاني يزور بيلاروس

باكو، 2 يوليو، (أذرتاج)

يقوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة بيلاروس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الزيارة، من المقرر ان يشارك الجنرال ذاكر حسنوف في العرض العسكري الذي سيقام في مدينة مينسك بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير هذا البلد من الغزاة الفاشيين الألمان وعيد الاستقلال، وكذلك تحضر الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة اجتماع مجلس الوزراء.

وتستمر زيارة وزير الدفاع حتى الثالث من يوليو المقبل.