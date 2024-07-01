بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وناتو

باكو، 2 يوليو، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني ورئيس الأركان العامة للجيش الجنرال كريم ولييف اليوم مع نائب رئيس أركان قيادة القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (برونسوم) اللواء ستيفان فيكس، ذلك على هامش زيارته الى باكو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان رئيس هيئة الأركان العامة ستيفان فيكس أعرب عن ارتياحه لرؤية في أذربيجان، قائلا إن الوضع الحالي للعلاقات مع الناتو على مستوى عال.

وأشار الطرفان الى أن التعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي سيظل مفيدا لكلا الطرفين وستستمر الاجتماعات المثمرة.

أكد الجنرال كريم ولييف على أن حلف شمال الأطلسي قدم مساهمة كبيرة في إعداد وحداتنا في إطار مفهوم القدرات التشغيلية للناتو، مضيفا أن هذا الأمر موضع تقدير كبير.

وبدوره، أعرب اللواء ستيفان فيكس عن رضاه عن زيارته الحالية إلى أذربيجان، مشددا على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع أذربيجان.

ويذكر أن النشاط المهني للأفراد العسكريين في الجيش الأذربيجاني في بعثات حفظ السلام وكذلك في مجالات أخرى في إطار الشراكة مع الناتو، تم تقييمه بشكل إيجابي.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر المختلفة حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.