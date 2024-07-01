بحث آفاق التعاون مع البنك الوطني السويسري

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

التقى رئيس البنك المركزي الاذربيجاني طالع كاظموف والوفد المرافق له (الذي يزور طاجكستان) مع رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان.

أفادت اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي للتعاون بين البنكين المركزيين وسبل تطويره.