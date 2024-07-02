توقيع وثائق للتعاون مع شركة BYD الصينية

باكو، 2 يوليو (أذرتاج)

في اجتماع عقد في 2 يوليو بمشاركة نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف، تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة BYD الصينية المحدودة، ذلك للمساهمة في إنتاج الحافلات محليا في أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان النائب الأول لوزير الاقتصاد النور علييف ونائب وزير التطوير الرقمي والنقل رحمان هُمَّتوف والمدير التنفيذي لشركة BYD للمركبات التجارية تيان تشونلون ومدير شركة Electrify الأذربيجانية تاريل روستاموف وقعوا على الاتفاقية الاطارية التي تنص على شراء الحافلات الكهربائية وصيانتها وتوطين إنتاجها في بلادنا.

وقال نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف خلال الحدث إنه بفضل الجهود المشتركة لقائدي أذربيجان والصين، تتطور العلاقات الثنائية بين بلدينا اليوم بنجاح في جميع المجالات. وأشار إلى أن علاقاتنا مبنية على مبادئ الصداقة والتفاهم المتبادل والدعم المتبادل.

تم التأكيد على أنه تم تهيئة جميع الظروف اللازمة في أذربيجان للأنشطة المريحة والفعالة للعديد من الشركات الصينية التي تستفيد من بيئة الأعمال المواتية والشفافة الموجودة في بلدنا.

تم الإعراب عن الثقة في أن التعاون مع BYD سيكون ناجحًا وأن الوثائق التي يتم توقيعها اليوم ستساهم في توسيع العلاقات متبادلة المنفعة بين أذربيجان والصين.

إن توقيع هذا العقد عشية المؤتمر القادم للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) في أذربيجان هذا العام يؤكد مرة أخرى التزام بلادنا بالجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وكجزء من الاتفاقية، تخطط BYD أيضًا للاستثمار في مجالات إنتاج جديدة من أجل تطوير سلسلة القيمة الإضافية في بلدنا. وهكذا، اعتبارًا من عام 2026، يخطط التعاون مع الشركة في إنتاج الشاحنات الكهربائية الخفيفة، والمركبات ذات المحرك الكهربائي للمرافق العامة، والمركبات الكهربائية للركاب، واعتبارًا من عام 2028 – يتوقع التعاون في مجالات مثل تجميع البطاريات لتخزين الكهرباء. وتخطط الشركة لتوظيف استثمارات إضافية تبلغ حوالي 60 مليون دولار أمريكي في هذه المشاريع.

وفقا لمرسوم رئاسي ذي الصلة، تقرر شراء الحافلات الكهربائية من الشركة التي ستقوم بالإنتاج المحلي في بلدنا. ومع بدء نشاط مؤسسة إنتاج الحافلات الكهربائية في أذربيجان، سيتم تلبية الطلب من خلال الإنتاج المحلي. في المرحلة الحالية، ستقوم شركة BakuBus LLC بشراء 160 حافلة كهربائية و100 شاحن من الشركة الصينية ومن المخطط أن يتم تسليم الحافلات تدريجياً حتى 31 أكتوبر 2024.

وفي إطار التعاون مع الشركة الصينية المذكورة، يخطط في عام 2025 إنشاء إنتاج محلي وتوطين إنتاج قطع الغيار تدريجيًا. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يمثل التوطين 40% من إجمالي تكلفة الحافلات. ومن المقرر أن يتم توقيع عقد المشروع في سبتمبر من هذا العام.

ستشارك شركة أذربيجان للاستثمار كمساهم في مشروع إنتاج الحافلات الكهربائية في بلادنا. والشريك الأذربيجاني لشركة BYD في المشروع هو شركة "إلكتريفاي أذربيجان"، المملوكة لشركات مجموعة SARDA.

ومن المنتظر أن تستثمر شركة BYD الصينية مبدئيًا 34 مليون دولار أمريكي في إنتاج الحافلات الكهربائية في مصنع سيتم بناؤه في مجمع سومجايت للصناعات الكيماوية. ومع الأخذ في الاعتبار الطلب المحلي وفرص التصدير، من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 500 وحدة. ويخطط المشروع لخلق 800 فرصة عمل جديدة.

تأسست شركة BYD عام 1995، وأصبحت رائدة عالميًا في هذا المجال بمبيعات قياسية بلغت 3 ملايين سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2023. وتعتبر واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، حيث تقود أحدث الابتكارات في مجال السيارات والإلكترونيات والبطاريات الكهربائية والطاقة المتجددة والنقل بالسكك الحديدية.