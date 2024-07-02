انطلاق فعاليات اجتماع قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا دعوة أذربيجان المقبلة لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون وهذا مؤشر على النفوذ العميق للرئيس إلهام علييف

باكو، 3 يوليو، (أذرتاج)

انطلقت اليوم فعاليات اجتماع قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا عاصمة كازاخستان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رؤساء دول وحكومات 16 دولة يشاركون في القمة التي تعقد بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون+". كما سيشارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في اجتماع القمة لهذه المنظمة المؤثرة. إن دعوة أذربيجان للمرة الثانية لحضور قمة هذه المنظمة هي تعبير عن السمعة العالمية لاذربيجان وخاصة الرئيس إلهام علييف والاحترام الكبير لرئيس البلد. كما يذكر أن الرئيس إلهام علييف شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية في سبتمبر 2022.

وتأسست منظمة شانغهاي للتعاون في عام 2001 في مدينة شنغهاي من قبل كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان. تضم المنظمة حاليا 9 دول أعضاء (كازاخستان، الصين، روسيا، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، باكستان، الهند، إيران) و3 دول مراقبة (أفغانستان، منغوليا، بيلاروس) و14 شريك حوار (أذربيجان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، أرمينيا، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، المملكة العربية السعودية، سريلانكا). ويذكر أنه في القمة المنعقدة في سبتمبر 2022 في سمرقند، بدأت عملية رفع مكانة بيلاروس داخل هذه المنظمة إلى مستوى الدولة العضو. سيتم اتخاذ قرار في قمة أستانا بشأن انضمام بيلاروس إلى منظمة شنغهاي للتعاون.