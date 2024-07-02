الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة الى كازاخستان

باكو، 3 يوليو، (اذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة الى مدينة استانا للمشاركة في اجتماع قمة منظمة شانغهاي للتعاون تلبية لدعوة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرد توكايف.

أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار نورسلطان نظربايف الدولي في مدينة استانا تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني قاناة بوزومبايف وكبار المسئولين الاخرين.

يذكر ان هذه هي المشاركة الثانية للرئيس إلهام علييف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وقبل ذلك، وبدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، بصفته رئيس منظمة شنغهاي للتعاون، شارك رئيس أذربيجان في قمة المنظمة المنعقدة في 16 سبتمبر 2022 في مدينة سمرقند الأوزبكية.