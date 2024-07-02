وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أخبار رسمية

اجتماع بين رئيسي أذربيجان وروسيا

باكو، 3 يوليو، (اذرتاج)

جرى اليوم الاجتماع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في استانا.

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