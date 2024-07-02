اقتصاد
الرئيسان الصيني والكازاخي يحضران حفل افتتاح طريق النقل الدولي عبر بحر الخزر
باكو، 3 يوليو (أذرتاج)
حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، اليوم (الأربعاء) مراسم افتتاح طريق النقل الدولي من الصين الى أوروبا عبر بحر الخزر، عبر الاتصال المرئي.
ويقوم الرئيس الصيني بزيارة دولة إلى كازاخستان وسيحضر الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون.
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