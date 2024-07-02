انعقاد لقاء بين الرئيسين الاذربيجاني والصيني في أستانا (محدث)

أخبار رسمية
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اجتماع بين رئيسي أذربيجان وروسيا
- [15:17]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- [11:53]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:44]
مزارعون يخططون زراعة الموز والمانجو والافوكادو في استارا جنوب أذربيجان
- 02.07.2024 [19:50]
توقيع وثائق للتعاون مع شركة BYD الصينية
- 02.07.2024 [19:16]
بحث آفاق التعاون مع البنك الوطني السويسري
- 02.07.2024 [18:18]
بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وناتو
- 02.07.2024 [18:08]
إيطاليا تهتم باستيراد الطاقة الخضراء من أذربيجان
- 02.07.2024 [17:13]
استانا تستعد لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- 02.07.2024 [17:12]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور بيلاروس
- 02.07.2024 [15:54]
من المخطط بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بيلاروس
- 02.07.2024 [15:51]
انطلاق ورشة العمل الإقليمية لميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في مسقط
- 02.07.2024 [15:36]
جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند
- 02.07.2024 [12:30]
العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر الحية في خوجالي المحررة
- 02.07.2024 [11:11]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.07.2024 [11:00]
سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 90 دولارا
- 02.07.2024 [10:57]
الرئيس إلهام علييف يحضر مراسم ابحار ناقلة "زنكيلان"
- 02.07.2024 [10:43]
رئيس أذربيجان يتسلم أوراق اعتماد السفير الكندي
- 01.07.2024 [21:00]
الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير جمهورية قيرغيزستان الجديد
- 01.07.2024 [20:10]
الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الفليبيني الجديد
- 01.07.2024 [18:34]
الغزواني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية
- 01.07.2024 [13:30]
بوتين ولوكاشينكو يجتمع في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا
- 01.07.2024 [11:07]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.07.2024 [10:44]
الحملة الدعائية في الانتخابات التشريعية المبكرة تبدأ في 9 أغسطس
- 29.06.2024 [22:28]
أذربيجان تعلن بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة رسميا
- 29.06.2024 [22:22]
انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو
- 29.06.2024 [17:22]
رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى باكو
- 29.06.2024 [16:08]
الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره
- 29.06.2024 [16:00]
بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والمجر
- 29.06.2024 [15:25]
أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك
- 29.06.2024 [14:16]
مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام
- 29.06.2024 [12:59]
بحث التعاون مع شركة مولدوفية
- 29.06.2024 [12:39]
الولايات المتحدة تطلب من قطر التوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله
- 29.06.2024 [11:36]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 29.06.2024 [11:19]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 29.06.2024 [11:15]
إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة
- 28.06.2024 [20:19]
أذربيجان والمجر تبحثان آفاق تطوير التعاون العسكري بينهما
- 28.06.2024 [20:12]
أذربيجان مدعوة للمشاركة في قمة وزراء خارجية الناتو في واشنطن
- 28.06.2024 [20:03]
أذربيجان وقيرغزستان تنشئان صندوق التنمية المشترك
- 28.06.2024 [19:31]
المدير العام للإيسيسكو يلتقي رئيسة مؤسسة الثقافة والتراث التركي
- 28.06.2024 [19:30]
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يزور أذربيجان للمشاركة في كوب29
- 28.06.2024 [19:19]
14 منطقة في السودان تواجه كارثة جوع غير مسبوقة
- 28.06.2024 [19:03]
باكو تستضيف منتدى الاستثمارات في العام القادم
- 28.06.2024 [18:44]
أذربيجان تحل البرلمان وتعلن اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر
- 28.06.2024 [15:37]
إلتشين يوسوبوف: بدأ تشغيل 43 منشأة في خانكندي وخوجالي وأغداره
- 28.06.2024 [14:55]
وزير الاقتصاد: انشاء ظروف جيدة لرواد الأعمال في أذربيجان
- 28.06.2024 [14:52]
إلغاء الازدواج الضريبي بين أذربيجان وقيرغيزستان
- 28.06.2024 [14:51]
عقد اجتماع بين الخبراء العسكريين من أذربيجان وصربيا
- 28.06.2024 [14:50]
وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني يستقبل نظيره التشادي
- 28.06.2024 [14:50]
وصول سفينتي الأسطول الروسي في بحر الخزر إلى باكو في زيارة ودية
- 28.06.2024 [11:16]
العودة الكبرى: لاتشين تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 28.06.2024 [11:04]
زلزال بقوة 5 درجات في محافظة ليريك
- 28.06.2024 [11:02]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني الى 89 دولار
- 28.06.2024 [10:59]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 28.06.2024 [10:50]
جيهون بيراموف: ستبلغنا أنباء إيجابية عن اتفاق سلام قريبا
- 28.06.2024 [09:58]
بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا
- 28.06.2024 [09:49]
وزير كازاخستان: يمكن اكتشاف مناجم جديدة بقيمة 46 تريليون دولار في بلاده
- 27.06.2024 [20:37]
وفد من وزراء الشؤون الاجتماعية يزور معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو
- 27.06.2024 [20:12]
الناقلون الاذربيجانيون يحضرون الشحن مباشرة، لأول مرة من الصين بالشاحنات
- 27.06.2024 [19:16]
وزير الخارجية الاذربيجاني يزور تمثال الزعيم الوطني في تبليسي
- 27.06.2024 [16:04]
الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البنك الآسيوي للتنمية (محدث)
- 27.06.2024 [15:52]
اختتام منتدى الإيسيسكو الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في باكو
- 27.06.2024 [15:23]
الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع أذربيجان وتركيا وجورجيا يعقد في تبليسي
- 27.06.2024 [12:13]
وزير الخارجية الاذربيجاني يتوجه الى جورجيا في زيارة رسمية
- 27.06.2024 [11:17]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 27.06.2024 [10:59]
انخفاض سعر برميل النفط
- 27.06.2024 [10:55]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الإيطالي والوفد المرافق له
- 26.06.2024 [22:19]
المدير العام للإيسيسكو يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من وزراء الشباب والرياضة
- 26.06.2024 [21:35]
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان الاوضاع الإقليمية
- 26.06.2024 [00:16]
اختتام الحفل الافتتاحي للمنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب" في شوشا
- 25.06.2024 [23:59]
بحث الوضع الحالي للتعاون القنصلي بين أذربيجان وروسيا وآفاق تطويره
- 25.06.2024 [23:49]
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي
- 25.06.2024 [23:47]
توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار وشركة VNG الألمانية
- 25.06.2024 [23:44]
المدير العام للإيسيسكو يلتقي وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني في شوشا
- 25.06.2024 [23:22]
اجتماع بين وزير الطوارئ الأذربيجاني وقائد القوات الجوية لقوات الدرك التركية
- 25.06.2024 [17:11]
فريد قايبوف: مشاركة الشباب في المشاريع الكبيرة مهمة
- 25.06.2024 [16:49]
المدير العام للإيسيسكو: سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع الشراكة مع أذربيجان
- 25.06.2024 [14:44]
الاعفاء المتبادل من التأشيرة بين المغرب وأذربيجان يدخل حيز التنفيذ
- 25.06.2024 [13:06]