أستانا: رئيسا أذربيجان وكازاخستان يحضران حفل تبادل معاهدة المستثمرين، الموقعة بين البلدين

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

بحضور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الكازاخستاني قاسيم جومارت توكايف، أقيم في استانا حفل تبادل معاهدة المستثمرين، الموقعة بين "قابضة الاستثمار الأذربيجانية" و"صندوق "سامروك خزينه" الوطني للرفاه.