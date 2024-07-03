انعقاد لقاء ثلاثي بين رئيس أذربيجان ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان في استانا

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

انعقد اليوم الأربعاء في استانا لقاء ثلاثي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شاهباز شريف في استانا.