أذربيجان والصين تتبنيان بيانا مشتركا بشأن إقامة شراكة استراتيجية بينهما في أستانا

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

تم تبني "بيان مشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية الصين الشعبية" في 3 يوليو في اطار اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.

أفادت أذرتاج ان البيان المشترك ينص على ان الطرفين اتفقا على تعزيز النشاط المشترك في القضايا الدولية وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والحماية المشتركة للمصالح العامة لكلا البلدين وتوحيد الجهود في تقديم السلام الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما جاء في البيان المشترك ان الطرفين يقيمان الشراكة الاستراتيجية، معتمدين على الاحترام المتبادل والمساواة والاعتماد والدعم المتبادل والتعاون والنفع المتبادل. يعتبر الطرفان بعضهما بعضا شريكا موثوقا واولويا ويحددان سياساتهما بشكل مستقل في علاقاتهما الثنائية على الرغم من العوامل الخارجية.

وجاء في البيان المشترك ان الطرفين يدعمان ويحترمان وحدة اراضي بعضهما بعضا وسيادتهما. يدعم الجانب الصيني بشدة أجندة السلام التي تقترحها اذربيجان. اتفق الجانبان اجراء مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين.

الطرفان مستعدان لمواصلة زيادة دور ألية لجنة التعاون الاقتصادي التجاري الحكومية المشتركة لتعزيز النشاط المشترك في مجالات مشاريع التجارة والاستثمار والهندسة، للتركيز على ترويج تحقيق المشاريع في مجالات النقل والاتصالات والطاقة الخضراء والإنتاج والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي والزراعة وغيرها بيت أذربيجان والصين.

كما ينص البيان المشترك على التعاون في مجال طرق النقل الدولية والاستثمارات المتبادلة والمشاركة المتبادلة في مناطق اقتصادية حرة موجودة في كلا البلدين.