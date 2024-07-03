وزير الدفاع الاذربيجاني يحضر الفعاليات في بيلاروس

باكو، 3 يوليو، (أذرتاج)

شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف كضيف شرف في الحفل المكرس للذكرى الثمانين لتحرير بيلاروس وعيد استقلالها.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوزير شاهد العرض العسكري في مينسك بحضور مجموعة من العسكريين للجيش الأذربيجاني الى جانب ممثلي القوات المسلحة من مختلف الدول.

وثم، زار رؤساء الوفود ساحة النصر ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب النصر.

عُقد الاجتماع التالي لمجلس وزراء دفاع الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة في المكتبة الوطنية لبيلاروس.

ونوقشت خلال اللقاء الوضع الراهن للتعاون العسكري والقضايا المقبلة.