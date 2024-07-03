"أذركوسموس وشركة "Star.vision" الصينية " توقعان مذكرة تعاون

باكو، 3 يوليو، (أذرتاج)

وقعت شركة "أذركوسموس" الأذربيجانية مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا الصينية "Star.vision".

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان مراسم التوقيع جرت في مقر شركة "أذركوسموس" على هامش زيارة وفد شركة "Star.vision" إلى اذربيجان.

إن الهدف الرئيسي من توقيع المذكرة هو التعاون الاستراتيجي في إعداد وتطبيق الخوارزميات اللازمة لاختبارات الأقمار الصناعية والمدارات، من خلال تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة "Star.vision" وكما يتضمن التعاون التنفيذ المشترك وتبادل الخبرات بشأن المبادرات الرقمية المتطورة التي تهدف إلى إعادة تشكيل منظر مراقبة الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وبحث الطرفان خلال اللقاء القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ودعت "أذركوسموس" شركة "Star.vision" لحضور مؤتمر كوب29 الذي سيعقد في باكو في نوفمبر المقبل.