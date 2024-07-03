انطلاق قطار حاويات الأسبوعي من سيان الصينية الى باكو

باكو، 3 يوليو (أذرتاج)

اطلقت مجموعة سكك الحديد الصينية قطار حاويات جديد يتوجه كل أسبوع من سيان الصينية الى باكو عبر الطريق بين الصين وأوروبا.

أفادت أذرتاج نقلا عن سكك الحديد الصينية ان القطارات ستنطلق كل أسبوع من الصين مرورا عبر معبر هورقوس بمنطقة شينجان اويغور الصينية ذات الحكم الذاتي الى كازاخستان وعبر بحر الخزر الى باكو في رحلة ستستغرق 12 يوما. وانطلق اول قطار في هذا المسار في الأول من يوليو.

تم تدشين المسار الجديد للإسهام في التعاون الاقتصادي التجاري على طول شبكة قطارات الشحن المتحركة بين الصين وأوروبا وتطوير مبادرة "حزام وطريق".