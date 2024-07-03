مأدبة عشاء غير رسمية على شرف رؤساء الوفود في استانا

باكو، 3 يوليو، (اذرتاج)

أقيمت في 3 يوليو مأدبة عشاء غير رسمية على شرف رؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة لمنظمة شنغهاي للتعاون باسم رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في استانا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في الحدث.