الرئيس إلهام علييف يصل الى قصر "الاستقلال" للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون +"

باكو، 4 يوليو، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إلى قصر "الاستقلال" للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون +" في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف استقبل رئيس أذربيجان.

ثم التقطت المشاركون في قمة منظمة شنغهاي للتعاون صورة فوتوغرافية جماعية.