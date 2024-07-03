الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة رسمية على شرف مشاركي اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 4 يوليو، (اذرتاج)

أقيمت اليوم مأدبة رسمية على شرف مشاركي اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في استانا.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.