الرئيس إلهام علييف: تولى أذربيجان أهمية خاصة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة

باكو، 4 يوليو، (أذرتاج)

تولي أذربيجان أهمية خاصة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا جاء في رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن بمناسبة يوم 4 يوليو - عيد الاستقلال.

كما أشار رئيس الدولة في رسالته إلى أن "بلدينا يتعاونان دائما بشكل وثيق في حل التحديات الإقليمية المعقدة ومكافحة الإرهاب وقضايا الأمن الدولي. إن نشاطنا المشترك طويل الأمد والفعال في مجال الطاقة له أهمية خاصة. إننا نقدر بشدة الدعم الحازم الذي تقدمه الولايات المتحدة لتنفيذ استراتيجية الطاقة الأذربيجانية وتنفيذ ممر الغاز الجنوبي، الذي يلعب دورا هاما في ضمان أمن الطاقة في أوروبا.